Фінська компанія розробила для України протипіхотний дрон Steel Eagle

Про це повідомляє Yle.

Дрон оснащений спеціальним пропелером, розробленим українськими інженерами, системою радіосигналів для керування та функцією передачі даних. Він має стійкість до радіоперешкод і дозволяє оператору керувати польотом у режимі “першої особи” завдяки спеціальним окулярам.

Основна особливість Steel Eagle ER – бойовий заряд, що містить вибухівку та випускає сталеві й вольфрамові кулі. Вони можуть пробивати дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з великої висоти. За підрахунками, три такі дрони здатні завдати значних втрат підрозділу, розташованому на площі розміром з футбольне поле.

Наразі дрон перебуває на стадії серійного виробництва, а його тестові випробування тривають.