Про це повідомляє Yle.

Дрон оснащений спеціальним пропелером, розробленим українськими інженерами, системою радіосигналів для керування та функцією передачі даних. Він має стійкість до радіоперешкод і дозволяє оператору керувати польотом у режимі “першої особи” завдяки спеціальним окулярам.

Основна особливість Steel Eagle ER – бойовий заряд, що містить вибухівку та випускає сталеві й вольфрамові кулі. Вони можуть пробивати дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з великої висоти. За підрахунками, три такі дрони здатні завдати значних втрат підрозділу, розташованому на площі розміром з футбольне поле.

Наразі дрон перебуває на стадії серійного виробництва, а його тестові випробування тривають.