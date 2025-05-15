15 травня обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила про можливу загрозу ракетної атаки з боку Росії на території Сумської громади. У зв’язку з цим у місті введено обмеження на рух пішоходів і транспорту в районі залізничного вокзалу та прилеглих вулиць.

Спочатку в ОВА повідомили, що за даними оперативних служб, армія РФ планує завдати удару по Привокзальній площі, 11. Пізніше інформація була оновлена: можливі атаки також можуть бути спрямовані на об’єкти за адресами Привокзальна площа, 7 і 9, а також проспект Тараса Шевченка, 2. Орієнтовний час можливих ударів – 17:00.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав мешканців Сум не ігнорувати офіційні повідомлення про загрози та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки.

Сумська міська військова адміністрація повідомила про обмеження руху пішоходів і транспорту через можливі ракетні удари. Обмеження стосуються таких ділянок:

Площа Привокзальна;

Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вулиці Троїцька до вулиці Британська);

Проспект Шевченка (перехрестя від вулиці Революції Гідності до вулиці Гетьмана Павла Скоропадського).

Рух транспорту на зазначених вулицях і прилеглих територіях коригується. Додаткова інформація буде надана пізніше.

За даними КП “Електроавтотранс”, станом на 16:52 рух транспорту у місті порушено через безпекову ситуацію. Громадський транспорт курсуватиме по вулицях Троїцька і Британська за маршрутами приватного транспорту № 2, 10, 11, 12, 21, 55, 61 та комунального транспорту автобусних маршрутів № 59, 57А.

Тролейбусні маршрути № 13, 18 і 21 також курсуватимуть з відхиленням від звичайної схеми, проходячи через центральний ринок. Тролейбуси № 4 і 15 будуть курсувати до центрального ринку.