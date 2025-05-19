Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна, повідомив, що під час нещодавньої розмови між Путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом не обговорювалися терміни для припинення вогню в Україні. Цю інформацію оприлюднило російське агентство ТАСС.

Ушаков зазначив, що хоча Трамп підкреслював важливість швидкого досягнення угоди, конкретні дедлайни не були визначені. Трамп раніше висловлював думку, що Росія та Україна повинні терміново розпочати переговори для завершення конфлікту, акцентуючи на тому, що умови цих переговорів мають бути визначені самими сторонами, оскільки вони мають усю необхідну інформацію.

Після бесіди з Трампом, Володимир Путін також зробив заяву, в якій підкреслив, що припинення вогню можливе лише після досягнення певних домовленостей, проте не уточнив, про які саме йдеться.

Крім того, Путін згадав про можливий меморандум між Росією та Україною, який може включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту. Він висловив готовність працювати над таким документом, але не надав детальної інформації про його зміст.

Російський лідер також вважає, що переговори, які проходили у Стамбулі, свідчать про те, що сторони рухаються у правильному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що якщо російська сторона запропонує якісь меморандуми, це не залишиться таємницею. Він підкреслив, що отримавши такі документи, Україна зможе сформулювати своє бачення подальших дій.

Зеленський вважає, що меморандум міг би стати основою для подальшої “мапи”, яка веде до завершення війни та укладення миру. Документ має передбачати припинення вогню і бути підтриманим обома сторонами. Водночас він наголосив, що наразі йому невідомі конкретні деталі таких пропозицій.