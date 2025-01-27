Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час закритої зустрічі у Верховній Раді заявив, що у разі відсутності серйозних переговорів до літа можуть запуститися процеси, які становлять загрозу самому існуванню України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на одного з учасників зустрічі.

На засіданні, в якому брали участь керівництво парламенту, фракцій та командування Сил оборони, Буданов відповів на запитання про час, який має Україна:

“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України”, – сказав він із холодною усмішкою.

За словами джерела, після цих слів у залі запанувала напружена тиша, і всі присутні обмінялися поглядами. Депутат додав: “Мабуть, треба, щоб все вийшло”.

Нагадаємо, що на зустрічі також виступали представники Генштабу, які надали детальні пояснення щодо поточної ситуації.