Про це повідомляє Українська правда з посиланням на одного з учасників зустрічі.
На засіданні, в якому брали участь керівництво парламенту, фракцій та командування Сил оборони, Буданов відповів на запитання про час, який має Україна:
“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України”, – сказав він із холодною усмішкою.
За словами джерела, після цих слів у залі запанувала напружена тиша, і всі присутні обмінялися поглядами. Депутат додав: “Мабуть, треба, щоб все вийшло”.
Нагадаємо, що на зустрічі також виступали представники Генштабу, які надали детальні пояснення щодо поточної ситуації.
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