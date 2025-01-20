Український режисер Мстислав Чернов представив перші кадри своєї нової документальної стрічки "2000 метрів до Андріївки", прем’єра якої відбудеться на кінофестивалі Sundance у четвер, 23 січня.

Відео з уривками фільму опубліковане на сторінці Sundance Institute у YouTube.

Фільм розповідає про завдання одного українського взводу — подолати добре укріплений ліс, щоб визволити стратегічно важливе село. Супроводжуючи солдатів, журналіст усвідомлює, що ця війна може не мати кінця.

“Це історія про українських військових, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія про маленький ліс та селище Андріївка, яке знаходиться лише за дві години (їзди –ред.) від мого рідного міста. Це історія сучасної війни: як вона ведеться, як вона відчувається та як вона змінює нас”, — сказав Чернов.

Режисер підкреслив, що метою творців фільму було максимально наблизити глядачів до реалій бою, окопів та життя солдатів, щоб показати як загиблих, так і тих, хто продовжує боротися за свою країну.

“2000 метрів до Андріївки” буде показано в програмі світового документального кіно на кінофестивалі Sundance, який проходитиме з 23 січня по 2 лютого 2025 року.