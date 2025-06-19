Вибухи в Харкові 19 червня: атака російських безпілотників і постраждалі

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

Ввечері 19 червня, після 23:10, у Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів. Повітряні Сили України попереджали про наближення безпілотників, які рухалися в напрямку міста. За попередніми даними, влучання були зафіксовані в Шевченківському та Київському районах.

Одне з влучань сталося поблизу багатоповерхових житлових будинків, наслідки цього інциденту наразі уточнюються, повідомив міський голова Ігор Терехов.

На місці одного з ударів у Шевченківському районі виникла пожежа, проте інформації про постраждалих поки що немає, додав мер Харкова.

О 00:03 стало відомо, що внаслідок удару безпілотника загорівся дах незаселеної новобудови. Ігор Терехов також зазначив, що є влучання на подвір’я багатоповерхівки, де постраждали автомобілі та вибиті шибки. Інформації про постраждалих поки що не надходило.

О 00:11 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що сталося п’ять влучань російських безпілотників у місті, проте інформація про постраждалих не надходила.

За словами Ігоря Терехова, одна людина отримала поранення, а двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес внаслідок атаки БпЛА. У дворі багатоповерхівки, де сталося влучання, пошкоджено близько 50 автомобілів.

О 00:26 Олег Синєгубов уточнив, що у Шевченківському районі вже зафіксовано вісім влучань російських безпілотників. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дві дівчини віком 12 та 17 років, яким надається медична допомога.