Незаконне ввезення рідкісних рептилій зупинено в аеропорту Мумбаї

Про це повідомляє BBC.

У Мумбаї, в аеропорту, митники затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти до Індії велику кількість рідкісних рептилій, серед яких виявили 47 отруйних змій. Цю інформацію повідомили у BBC.

Під час перевірки багажу індійського громадянина, що повертався з Таїланду, митники знайшли трьох павукохвостих гадюк, п’ять зубчатих листових черепах та 44 індонезійських гадюк.

Митна служба Індії підкреслила, що всі вилучені тварини були конфісковані відповідно до Закону про захист дикої природи. Цей закон забороняє ввезення тварин, які знаходяться під загрозою зникнення або охороняються державою, без наявності спеціального дозволу.

Чоловіка, який намагався ввезти ці рептилії, наразі допитують у рамках розслідування.

Митники зазначають, що подібні інциденти в аеропортах Індії не є рідкістю. Наприклад, у січні в аеропорту Делі був затриманий громадянин Канади, який намагався перевезти череп крокодила. А вже в лютому в аеропорту Мумбаї митники зупинили пасажира, що намагався провезти п’ять маленьких мавп.