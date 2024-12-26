Маленькі мурашки краще впоралися з груповим завданням краще за команду людей, яким заборонили спілкуватися між собою.

Про це пише PNAS.

Цікаве дослідження провели ізраїльські вчені з Інституту Вейцмана. Вони порівняли, як люди та мурахи справляються з груповим перенесенням великого об’єкта вузькими проходами. І результат експерименту вражає.

Для людей та мурах створити однаковий лабіринт (різного масштабу) та дали для транспортування громіздкий Т-подібний предмет, який треба було перенести через кілька кімнат, з’єднаних вузькими проходами. Людям пояснили їхнє завдання, тоді як для мурах предмет зробили подібним до їжі, аби комахи здогадалися віднести його до мурашника.

За підсумками дослідження вчені з’ясували, що в малих групах із шести людей проти малої групи мурах перемагали люди. А ось в групах із 26 людей і 80 мурах перемогу здобули мурахи.

Це дослідження показує, що соціальні тварини з більш примітивним мозком під час кооперації покладаються на своєрідний метод “спроб і помилок”, тоді як для людей ключовим моментом виявилась комунікація в групі.

Водночас збільшення розміру групи пішло на користь лише мурахам, тоді як для людей це негативно позначилось на ефективності, оскільки члени команди не могли радитися між собою та координувати рухи. При цьому одна людина та невеликі групи краще впоралися з завданням, ніж великі.

Отримані результати продемонстрували ключові відмінності між комахами та людьми та довели, наскільки важливу роль для людей відіграє комунікація.