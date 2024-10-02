Мустафа Найєм приєднався до команди антикорупційного проєкту Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity) як старший радник з питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, проєкт фінансується урядами США та Великої Британії та спрямований на підвищення ефективності антикорупційних органів, зміцнення механізмів прозорості в органах місцевого самоврядування, а також впровадження стандартів прозорості та підзвітності під час відновлення інфраструктури України.

Найєм зазначив, що його досвід роботи в державних структурах, включаючи керівництво Державним агентством відновлення України, допоможе в його новій ролі.

“Я переконаний, що корупція – це не частина нашого ДНК, а в більшості випадків результат неефективного управління, відсутності інструментів контролю, браку професіоналізму та неправильного розподілу ресурсів. Наразі я завершив роботу у державній службі. Але досвід, який я отримав, буде безцінним в моїй нинішній ролі у команді Pro-Integrity”, — наголосив Мустафа Найєм.

Він зауважив, на новій посаді зосередиться на розробці та впровадженні ефективних механізмів боротьби з корупцією, забезпеченні прозорості у відновленні інфраструктури та підвищенні спроможності державних і місцевих органів влади.

“Важливо. Я не переслідую політичних інтересів не керуюсь власними уподобаннями. Державні органи – це не персоналії їх керівників, а у першу чергу інституції, які повинні функціонувати ефективно, незалежно від політичної кон’юнктури або особистих уподобань. Я хочу і буду допомагати та підтримувати усіх, хто залишився і працює на державній службі через власний вибір та переконання. Зі свого боку завжди буду відкритий до співпраці з усіма, хто прагне ефективності та прозорості, незалежно від особистих взаємин чи поточних обставин. Цим я займався двадцять років свого життя і продовжуватиму займатися надалі”, — зауважив Мустафа Найєм.

Нагадаємо, у червні цього року Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Це сталось після того, як прем’єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про “системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження”, а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.