Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1944 року в Криму. Все своє життя він присвятив боротьбі за право кримських татар повернутися на рідну землю після депортації, проведеної радянською владою у 1944 році.
Джемілєв провів 15 років у радянських таборах через свою правозахисну діяльність, а його 303-денний голодний страйк став символом опору репресіям.
Після окупації Криму Росією в 2014 році Джемілєву заборонили в’їзд на півострів до 2034 року. Однак він продовжує активно захищати права кримськотатарського народу на міжнародній арені.
- Окупанти намагаються створити у Криму бригаду БАРС.
- Жоден з опублікованих у медіа «мирних спецсценаріїв» Трампа не має підґрунтя, — ЦПД.
- У Трампа відхрестилися від заяви його ексрадника про Крим.