Сьогодні, 13 листопада 2024 року, свій 81-й день народження святкує Мустафа Джемілєв - дисидент, народний депутат України та багаторічний лідер кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1944 року в Криму. Все своє життя він присвятив боротьбі за право кримських татар повернутися на рідну землю після депортації, проведеної радянською владою у 1944 році.

Джемілєв провів 15 років у радянських таборах через свою правозахисну діяльність, а його 303-денний голодний страйк став символом опору репресіям.

Після окупації Криму Росією в 2014 році Джемілєву заборонили в’їзд на півострів до 2034 року. Однак він продовжує активно захищати права кримськотатарського народу на міжнародній арені.