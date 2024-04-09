Музей Булгакова назвав наведені у висновку Інституту нацпамʼяті факти про письменника фейками, а існування музею виправдав дослідженням його творчості в українському контексті

Літературно-меморіальний музей Булгакова опублікував свою позицію стосовно висновку УІНП.

Наукові співробітники музею М. Булгакова стверджують, що висновок УІНП “не є експертизою повною мірою”:

“Більшість найскладніших змістовних тверджень, які б мали бути підставою для висновків та рекомендацій такого роду документа, тут подані без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень. Приміром, фрази «затятий українофоб», «огидно-нищівної», «відданості монархізму», «віддано служив» тощо є надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа”.

Музейники також наголосили, що 8 з 9 членів експертної комісії, які підписали цей висновок, не мають фаху, релевантного до теми дослідження, тому не мають відповідної компетенції. Натомість на думку представників музею Булгакова, до експертизи мали запросити наукових співробітників музею, які є прямими фахівцями з предмета експертизи.

Співробітники навели низку цитат із висновку УІНП, які назвали спекуляціями, маніпуляційними твердженнями та такими, що не відповідають дійсності.

Раніше Український інститут національної памʼяті опублікував фаховий висновок, у якому використання імені Михайла Булгакова в назві музею називають пропагандою російської імперської політики.