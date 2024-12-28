Національний музей історії України у Другій світовій війні, що в Києві, демонтував літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв.

Про це повідомив сам музей.

Цей крок там назвали «надзвичайно важливим і символічним».

“Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували «Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей «Золота Зірка» і текстових написів». Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації”, — йдеться в дописі.

Там розповіли, що термін «Місто-Герой» у радянському союзі утвердила президія Верховної Ради СРСР 8 травня 1965 року. Першими містами, які отримали таке звання, стали Ленінград (нині — Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (колишній Сталінград), Київ, Москва, а також відзначено Брестську фортецю. А ще пізніше звання присвоїли Керчі, Новоросійську, Мінську, Тулі, Мурманську й Смоленську.

Водночас жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання, не було.