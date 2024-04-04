Конфіскація заморожених російських активів повинна мати тверде правове підґрунтя та не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.

Таку позицію МВФ озвучила на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає Укрінформ.

“Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни», – наголосила представниця МВФ.

Вона також підкреслила, що для МВФ важливо, аби будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.

Євросоюз працює над тим, як можна використати 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних заморожених активів РФ для відшкодування завданих російською агресією збитків.