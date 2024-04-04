Таку позицію МВФ озвучила на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає Укрінформ.
“Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни», – наголосила представниця МВФ.
Вона також підкреслила, що для МВФ важливо, аби будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.
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