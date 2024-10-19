Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.
“Співробітники оцінюють значний зимовий дефіцит електроенергії (3-4 ГВт) з переважаючими ризиками погіршення ситуації, оскільки ракетні атаки продовжуються”, — йдеться у документі.
На цей випадок влада Україна передбачає реалізацію наступних кроків, а саме: ремонт пошкодженого обладнання, збільшення імпорту електроенергії з Євросоюзу на понад 2 ГВт та забезпечення до 1 ГВт додаткових генеруючих потужностей (включаючи газові турбіни) до кінця поточного року.
Очікується, що внутрішній видобуток газу “Нафтогазом” та іншими гравцями ринку задовольнить більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств та компаній у період газового опалення. Нестачу газу в об’ємі до 3 млрд куб. м планують компенсувати шляхом імпорту.
Нагадаємо, минулу зиму Україна вперше пройшла повністю на власному газі. За словами очільника НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова українські газовики планують підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі.
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