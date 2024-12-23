МВФ перерахував Україні 1,1 мільярда доларів: кошти підуть на критичні видатки бюджету

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Це вже шостий транш, який Україна отримує за цією програмою. Загальна сума фінансової підтримки від МВФ у межах EFF досягла 9,8 мільярда доларів.
Кошти вже надійшли на українські рахунки та будуть спрямовані на фінансування критичних видатків державного бюджету.
“Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни”, – зазначив Шмигаль.
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