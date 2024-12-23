МВФ перерахував Україні 1,1 мільярда доларів: кошти підуть на критичні видатки бюджету

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні черговий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів у межах спільної програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Це вже шостий транш, який Україна отримує за цією програмою. Загальна сума фінансової підтримки від МВФ у межах EFF досягла 9,8 мільярда доларів.

Кошти вже надійшли на українські рахунки та будуть спрямовані на фінансування критичних видатків державного бюджету.