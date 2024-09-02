Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Він обговорив початок роботи місії та впровадження реформ в Україні з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

“Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро”, — зауважив Шмигаль.

У розмові з Каммером Шмигаль також зосередився на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України. За результатами зустрічі прем’єр подякував МВФ за допомогу та підтримку нашій країні.

“Цінуємо непохитну підтримку МВФ у важкі для нашої держави часи. Продовжуємо працювати задля спільної мети — сильної та успішної України”, — додав Шмигаль.