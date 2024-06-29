Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що такий прогноз від МВФ з’явився разом з остаточним схваленням траншу на виділення 2,2 мільярда доларів. Це вже п’ятий транш, який Україна отримала за цією програмою.

Цього року МВФ знизив свою оцінку економічного зростання для України з 3-4% до 2,5-3,5%, що на 0,5 процентного пункту нижче його березневого прогнозу. Він також скоротив оцінку наступного року до 5,5% з 6,5%.

“Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з огляду на атаки на енергетичну інфраструктуру України, є ризики через надзвичайно високу невизначеність, пов’язану з війною”, – сказала в заяві директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Наголошується, що гроші МВФ є важливою частиною 38 мільярдів доларів, які Україна планує отримати у вигляді зовнішньої допомоги цього року. Вони служать фінансовим порятунком, оскільки війна триває вже третій рік. Фінансова та військова допомога західних союзників дозволила Києву протистояти вторгненню Росії, особливо на тлі просування Москви на півночі та сході країни.

Керівник місії Гевін Грей під час пресбрифінгу заявив, що зниження економічних прогнозів на цей і наступний не вплине на боргову перспективу України, оскільки середньостроковий прогноз істотно не змінився.

До кінця поточного року Україна має отримати ще два рівних транші кредиту МВФ на загальну суму 2,2 мільярда доларів. Перегляди, необхідні для затвердження цих траншів, відбудуться у вересні та грудні.