Про це йдеться у повідомленні World Economic Outlook (жовтень 2024 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
- 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)
- 2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)
- 2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)
- 2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)
- 2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар).
Прогнози МВФ в основному узгоджуються з оцінками українського уряду.
Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара визначено на рівні 40,7 грн, тоді як у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено середній курс 45,0 грн за долар.
У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :
- у 2025 році до 45,0 гривень;
- у 2026 році до 46,5 гривень;
- у 2027 році до 46,4 гривні.
Нагадаємо, за прогнозами, у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Цього року рівень заборгованості вже досягне 95,6% ВВП, і очікується, що у 2024 році він збільшиться до 106,6%.
- Держбюджет отримав понад 13млрд від акцизного податку за місяць
- Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби.
- Уряд вніс до парламенту бюджет на наступний рік.