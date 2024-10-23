Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо курсу долара до гривні до 2029 року, зазначивши, що долар буде коштувати 50 гривень тільки в 2028 році.

Про це йдеться у повідомленні World Economic Outlook (жовтень 2024 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)

2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)

2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)

2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)

2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар).

Прогнози МВФ в основному узгоджуються з оцінками українського уряду.

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара визначено на рівні 40,7 грн, тоді як у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено середній курс 45,0 грн за долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

у 2025 році до 45,0 гривень;

у 2026 році до 46,5 гривень;

у 2027 році до 46,4 гривні.

Нагадаємо, за прогнозами, у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Цього року рівень заборгованості вже досягне 95,6% ВВП, і очікується, що у 2024 році він збільшиться до 106,6%.