Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення було ухвалено після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 мільярда доларів.

Як пише Reuters, у звіті МВФ вказується, що результати діяльності України за програмою розширеного фінансування залишаються високими попри складні умови.

На подію відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Україна отримає 2,2 млрд доларів від МВФ. Відповідне рішення схвалила Рада директорів Фонду”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр додав, що ці кошти спрямують на критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів.

За словами Шмигаля, до сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди — це є “свідченням того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу”. Він подякував директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку та анонсував підготовку до п’ятого перегляду програми з МВФ восени.