Представники Міжнародного валютного фонду наполягатимуть на девальвації гривні, зниженні облікової ставки та підвищенні податків в Україні. Це є умовою для продовження надання фінансової підтримки МВФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Цього тижня делегація МВФ прибуде до Києва для обговорення кредитної програми на 15,6 мільярда доларів. У рамках цієї програми Україна зможе отримати черговий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, очікується, що у наступному році бюджетний дефіцит України складе 15 мільярдів доларів. Щоб допомогти зменшити цей дефіцит, МВФ рекомендує Національному банку України провести швидку девальвацію гривні, знизити облікову ставку та підвищити податки.

Ці заходи мають забезпечити досягнення цілей кредитної програми та надати Україні достатньо коштів для фінансування.

Однак, Національний банк України виступає проти подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10% своєї вартості з жовтня 2023 року, коли було скасовано фіксований обмінний курс, запроваджений після початку повномасштабного російського вторгнення.

МВФ, Національний банк і Міністерство фінансів України відмовилися від коментарів на цю тему.

Крім того, МВФ висловив незадоволення планом українського уряду щодо збільшення податків, назвавши його «недостатньо жорстким», і закликав до розширення мит, зокрема розглядається підвищення податку на додану вартість.