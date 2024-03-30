У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували, що законопроєкт, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства, незабаром винесуть на розгляд Верховної ради.

Про це повідомила пресслужба МВС.

У відомстві нагадали, що 20 червня 2022 року Верховна рада ратифікувала “Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами”, відому як “Стамбульська конвенція”.

Відповідно до неї, Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до її положень. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності.

“У 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022-му. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень“, — йдеться у повідомленні.

При цьому, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

“Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша, на 21% більше, ніж у 2023 році“, — пояснили у МВС.

І наголосили, що ініційованим МВС та парламентарями законопроєктом № 8329 пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, розгляд якого в цілому відбудеться незабаром.