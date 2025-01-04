На цей час відсутні законодавчі підстави для застосування системи автофіксації за відсутність поліса автоцивілки.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

“Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність “страховки” в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності. Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначає МВС, для цього потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання. Поки що система автофіксації технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

“Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь з офіційних джерел”, — пояснили у відомстві.

Разом з тим, у пресслужбі нагадали, що порушення можуть фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпека на дорозі.