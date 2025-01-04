Про це повідомляє пресслужба МВС України.
“Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність “страховки” в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності. Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначає МВС, для цього потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання. Поки що система автофіксації технічно не адаптована для фіксації цього порушення.
“Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь з офіційних джерел”, — пояснили у відомстві.
Разом з тим, у пресслужбі нагадали, що порушення можуть фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпека на дорозі.
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