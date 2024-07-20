Поліція Львівщини встановлює обставини замаху на життя громадської діячки. Наразі розглядається кілька версій, що можуть бути мотивами убивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі.

“Провів оперативну нараду у Львові. Заслухав доповіді керівництва поліції щодо розкриття вбивства Ірини Фаріон. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять комплекс заходів, щоб знайти стрільця. Паралельно використовуємо технічні можливості для ідентифікації нападника”, – написав він.

За його словами, основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер.

Як зазначив Клименко, зібрану оперативну інформацію поки зарано виносити на загал, оскільки її опрацьовують правоохоронці.

Нагадаємо, у відому мовознавицю та громадську діячку, колишню нардепку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.