У 2025 році в Україні триватимуть роботи у сфері очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Очікується, що запрацює тренувальна база для кінологів, а також підготують ще понад 200 саперів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Глава МВС розповів про ключові напрямки роботи на 2025 рік у сфері очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій України.

По-перше, планується відкрити тренувальну базу для кінологів. Наразі завершується створення міжвідомчої бази для підготовки мінно-пошукових собак.

По-друге, у поточному році планується впровадження Реєстру забруднених територій. В ньому публікуватиметься перевірена інформація про території, постраждалі від бойових дій.

По-третє, розширюватиметься арсенал інноваційних технологій. Поки що у розробці безпілотники з магнітометрами та роботизовані комплекси для розмінування. Уже готують понад 200 саперів та тестують сім дронів.

Міністр наголосив, що завдяки високому професіоналізму саперів, міжнародній підтримці та інноваційним технологіям українські фахівці ефективно очищають навіть найскладніші території.

“Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що разом ми повернемо безпеку у кожну деокуповану громаду, аби кожен сантиметр нашої звільненої землі знов став безпечним для життя та праці”,— наголосив Клименко.