Про це повідомив начальник відділу Управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк, пише “Укрінформ”.

“Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч”, — заявив він.

Водночас зауважив, що МВС має інформацію про близько 7 тис. осіб, відомості про яких вже встановлені.

Йдеться, зокрема про понад 3 тис. осіб – вони живі-здорові та відомо, де саме перебувають. Богатюк каже, що це переважно наші колишні військовополонені.

“Також на сьогодні маємо близько 4 тис. ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них – наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому були ідентифіковані”, – додав представник МВС.

Він повідомив, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти розслідуються Нацполіцією, і акцентував на тому, що зазвичай підтверджується полон особи, яка вважалася зниклою безвісти за особливих обставин.

Богатюк також вказав на те, що Міноборони не відбирає зразки ДНК у військових, які направляються у зону бойових дій, що є великою проблемою.