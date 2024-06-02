Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що рішення НАТО стосовно зміцнення свого східного кордону спрямоване на стримування Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters.

“Оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому”, – сказав канцлер Німеччини.

“Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак”, – запевнив Шольц.

Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.

За словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.