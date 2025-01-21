Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне завершити війну, розв'язану Росією, у 2025 році, але головне — зробити це справедливо, з дотриманням інтересів і безпеки українців.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який транслював Офіс президента.

“Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив… він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер. Ця війна – у нас, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей (це найбільша втрата для нас). Ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас усіх, для українців. Щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього.” – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що завершення війни має відбуватися на умовах, які гарантують безпеку, повернення окупованих територій та можливість українцям жити і працювати у мирній державі.

Президент також зазначив, що Україна потребує підтримки міжнародних партнерів для досягнення цієї мети, водночас наголошуючи на важливості стратегічної справедливості у будь-яких домовленостях.