Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який транслював Офіс президента.
“Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив… він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер. Ця війна – у нас, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей (це найбільша втрата для нас). Ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас усіх, для українців. Щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього.” – сказав Зеленський.
Зеленський наголосив, що завершення війни має відбуватися на умовах, які гарантують безпеку, повернення окупованих територій та можливість українцям жити і працювати у мирній державі.
Президент також зазначив, що Україна потребує підтримки міжнародних партнерів для досягнення цієї мети, водночас наголошуючи на важливості стратегічної справедливості у будь-яких домовленостях.
- Армія РФ в Україні зросла втричі, без гарантій безпеки зросте загроза для Європи, – Зеленський
- Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі
- День змін та надії на розв’язання глобальних викликів: Зеленський привітав Трампа з інавгурацією