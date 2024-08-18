Про це у статті для Financial Times написала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

“Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни”, – заявила єврокомісар.

Сімсон нагадала, що за останні місяці атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України посилилися за характером та інтенсивністю. Результатом є знищення електростанцій, теплових пунктів, резервних генераторів та сховищ. Вона наголосила, що багато об’єктів було атаковано російськими військами повторно, “що перетворило реконструкцію на сізіфову працю”.

“На сьогодні Росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку”, – зазначила Сімсон.

Єврокомісар попередила, що якщо ситуація не зміниться, зимові місяці принесуть у країну справжню гуманітарну катастрофу, оскільки обмежать доступ населення до основних послуг: водяні помпи та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде відключено.

“В умовах низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть просто стати непридатними для життя. Найбільше постраждають літні люди, діти та вразливі верстви населення. Там, де електричне навантаження вже досягло критичної точки, деякі райони можуть завалитися під вагою додаткового попиту з боку переміщених осіб. Спад економічної активності призведе до зниження доходів бюджету, що призведе до збільшення дефіциту бюджету України та зниження її здатності підтримувати національну боротьбу за свободу. Ризик гуманітарної катастрофи високий”, – наголосила Сімсон.

Посадовиця вважає, що уникнути гуманітарної катастрофи в Україні допоможе активізація безпрецедентних зусиль з матеріально-технічного забезпечення та допомоги.