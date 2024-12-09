Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може вивчити ідею Еммануеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на українській території до вступу до НАТО.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку?” – наголосив Зеленський.

За його словами, пропозиція Макрона передбачає, що війська окремих країн гарантуватимуть безпеку України в перехідний період.

“Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО”, – додав Зеленський.

Однак президент підкреслив, що для цього необхідно визначити конкретні строки вступу України до ЄС та НАТО. Україні потрібна впевненість у своєму майбутньому, щоб ці гарантії стали реальними й ефективними.