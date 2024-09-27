Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом, відео якого оприлюднено в Телеграмі.

“Передусім дуже важливо підлитися планом, усіма нашими кроками, як ми можемо зміцнити Україну, і звичайно, ми маємо це вирішити це зараз. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом (США – ред.) після листопада, лише Америка вирішує, хто буде президентом. Але ми знаємо, що до листопада ми можемо зупинити Путніа. Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами”, – сказав Зеленський.

Водночас він висловив сподівання, що підтримка Сполучених Штатів буде дуже потужною.

Президент України перебуває з візитом у Вашингтоні. Зранку четверга він відвідав Конгрес Сполучених Штатів, де поспілкувався з представниками обох партій Сенату й Палати представників США. 26 вересня Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.