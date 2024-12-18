Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі країна не має можливостей повернути окуповані території Криму та Донбасу військовим шляхом. Водночас Україна не готова відмовлятися від цих регіонів і покладається на дипломатичні засоби.

Про це він заявив в інтерв’ю Le Parisien.

“Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів”, – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що відмова від окупованих територій неможлива, оскільки це суперечить Конституції України.

Щодо готовності до переговорів із російським президентом, Зеленський висловив обережність, зазначивши, що суть таких перемовин залежатиме не від персоналій, а від позиції обох сторін.

“Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас”, – пояснив глава держави,

Він наголосив на тому, що нині позиція України ще не є достатньо сильною через невизначеність із її членством у ЄС і НАТО.

Президент акцентував, що міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Росію, щоб створити умови для продуктивного діалогу. Зеленський підкреслив, що повернення Криму та Донбасу залишається важливим стратегічним завданням для України.