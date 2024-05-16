Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News .

“Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, – це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть”, – сказав Зеленський.

Він сказав, відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, що винен весь світ.

“Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти”, – відповів український лідер.