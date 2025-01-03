У столиці Словаччини відбувся багатотисячний протест проти кроків прем’єр-міністра Роберта Фіцо, які стосуються зміни зовнішньополітичного курсу країни. Попри морозну погоду, на вулиці Братислави вийшли тисячі громадян, щоб висловити своє невдоволення.

Про це повідомляє Aktuality.

Організатори акції поширювали серед учасників графічні плакати від відомого художника Рудольфа Сікори. Один із плакатів закликав до єдності з Європою.

“Ми — Європа”, – написано на одному з плакатів.

Під час заходу протестувальники майоріли як словацькими, так і європейськими прапорами. Пролунала гімн Європейського Союзу, наголошуючи на приналежності Словаччини до європейської спільноти.

Одна з організаторок протесту Вєра Дубачова виступила із закликом до єдності.

“Ми теж є частиною Європи”, — вигукнула вона, чим викликала оплески та скандування присутніх.

Художник Рудольф Сікора звернувся до опозиційних політиків із закликом об’єднатися проти загрози, яку, на його думку, несе політика Фіцо.

“Це не питання політизації. Ми повинні об’єднатися проти зла”, – заявив він.

Слова Люції Штасселової, яка згадала радянську окупацію 1968 року, нагадали про історичну загрозу з боку Росії.

“Російський світ несе руйнування. Я не дозволю, щоб наша країна потрапила під російський вплив”, – наголосила вона.

Слоган “Ми не російська ганчірка” став символом опору. Протестувальники одноголосно скандували:

“Ми не Росія”, – одноголосно скандували протестувальники.

Захід завершився виконанням державного гімну Словаччини у версії 1993 року, що стало символічним акцентом на національній незалежності.

Громадяни висловили чітку позицію: Словаччина — європейська країна, і політика Фіцо, спрямована на зближення з Росією, зустріла рішучий спротив.