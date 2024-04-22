Президент Володимир Зеленський заявив, що вони разом з Емануелем Макроном зможуть обговорити ініціативу щодо можливості відправки військ Франції в Україну під час очікуваного візиту президента Франції до Києва.

Зеленський заявив це в інтерв’ю HugoDecrypte.

“Якщо французькі джети з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїлю, то чому французькі літаки не можуть захищати небо України?”, — відповів Зеленський на запитання про можливість відправки французьких військ в Україні.

Він також зазначив, що такі ініціативи повинні надходити від тих, від кого залежить прийняття рішень.

І Еммануель (Макрон – Ред.) остаточно ці моменти … зі мною ще не обговорював. Він обіцяв приїхати в Київ, і тут ми будемо мати можливість це зробити”, — додав Зеленський.

Йдеться про один з трьох пунктів співпраці з Францією, які окреслив Президент, і про який раніше згадував також глава Франції.

“Він (Макрон – Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент, і я – тільки “за”, тут немає ніяких питань”, — запевнив глава держави.

Зеленський підкреслив, що співпраця з Францією охоплює різні аспекти, включаючи тренувальні місії військових інструкторів, швидке будівництво хабу для ремонту техніки, такої як гармати Caesar та іншої артилерії, щоб уникнути затримок у їх відправці та ремонті за кордоном.

“Я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротись за нас, і я на це просто не маю ніякого права, і тому я ніколи не піднімав цього питання”, – сказав президент України.