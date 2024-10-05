Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній" кремлівського диктатора. Водночас від початку повномасштабної війни в Україні підхід НАТО був сформульований чітко: підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту.

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Ексгенсек НАТО вважає всі заяви Путіна щодо застосування зброї масового знищення “блефом”. Також він підкреслив, що від початку повномасштабної війни багато разів так звані “червоні лінії” Путіна були перетнуті, а відповіді за це не було.

“Я наполягав на перетині всіх тих так званих “червоних ліній”, які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом”, – сказав Столтенберг.

Водночас він визнав, що кілька разів НАТО все ж збиралось для обговорення російських “червоних ліній”, однак ядерна риторика Путіна не стала на заваді підтримки України.

“Звичайно, ви повинні були зупинитися і подумати, що це, можливо, занадто небезпечно. Але тоді альтернатива припинити підтримку України через певну риторику, насправді не є варіантом”, – зазначив ексгенсек НАТО.