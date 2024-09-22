Польща підтримує Україну у питанні вступу у Євросоюз, але висуває при цьому деякі вимоги до Києва.

Про це повідомляє RMF 24 із посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

“Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі”, — сказав очільник польського МЗС.

На запитання, чи є труднощі у переговорах з Україною, він сказав, що на Україну нібито тиснуть.

“У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами”, — зауважив Сікорський.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією, та запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму. Сікорський заявив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим важливий “символічно”, а для України він важливий “стратегічно”.