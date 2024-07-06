Керівна в Нідерландах ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса приєднається до альянсу “Патріоти Європи” в Європарламенті, який очолює премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбаном.

Про це Вілдерс оголосив у соцмережі Х.

“Ми патріоти PVV, ми любимо нашу націю. Сильну й суверенну. Протистоїмо нелегальній імміграції. Ми захищаємо мир і свободу. І підтримуємо Україну. Ми захищаємо нашу юдео-християнську спадщину. І наші сімʼї”, — написав очільник нідерландської ультраправої Партії свободи.

Наразі до складу партії “Патріоти за Європу” в Європарламенті входять: партія “Фідес” Віктора Орбана, ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля, португальські ультраправі. З п’ятниці, 5 липня, туди ж доєдналась ще й партія PVV з Нідерландів. Зазначимо, що більшість членів новоствореного альянсу дотримується проросійських поглядів.