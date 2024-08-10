Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив що "найважливішим" завданням зараз є "перемога над Трампом".

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

“Хоч це велика честь бути президентом, я вважаю, що маю зобов’язання перед країною. Найважливіше, що ми можемо зробити, це перемогти Трампа”, — сказав він.

Зауважимо, що Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця після того, як на нього почали тиснути члени його власної партії. Цей тиск був спричинений провальним виступом на дебатах проти Трампа наприкінці червня, що призвело до зростання занепокоєння щодо віку президента, його ментального стану та здатності на ще один термін очолити Білий дім. Байден швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти від Демократичної партії.

За даними загальнонаціонального опитування щодо президентських виборів у США, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37%.