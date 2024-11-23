Президентка Європарламенту Роберта Мецола наполягає на передачі Німеччиною крилатих ракет Taurus для оборонних потреб України.

Про це пише низка німецьких ЗМІ, зокрема видання WAZ.

Мецола підтримала швидке постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus як відповідь на посилення російських атак. Вона ствердно відповіла на питання, чи повинні країни ЄС, як і США, дозволити використання ракет великої дальності проти цілей у Росії, а також, чи повинна Німеччина передати Києву систему Taurus.

Також президентка Європарламенту додала, що таку думку поділяє більшість в Європарламенті.

Разом з тим вона припустила, що після проведення парламентських виборів у Німеччині можлива зміна курсу щодо постачання Taurus.

“Ми подивимося, чи відбудеться відповідна зміна курсу після федеральних виборів. А може, й раніше, оскільки в берлінській коаліції існують різні позиції щодо постачання Taurus”, – зауважила Мецола.