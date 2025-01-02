1 січня Україна офіційно зупинила транзит російського газу до європейських країн, що стало важливим кроком у боротьбі з енергетичним шантажем з боку Росії. Це рішення позбавило Кремль одного з останніх важелів впливу на європейські країни, що використовувався для геополітичного тиску.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії”, – написав він у мережі Х.

Зупинка транзиту газу зміцнить енергетичну безпеку Європи, а також сприятиме остаточному позбавленню залежності від російських енергоресурсів. Сибіга підкреслив, що Україна продовжує боротися за нову архітектуру безпеки, де Росія більше не зможе диктувати свої умови за допомогою енергетичної зброї.