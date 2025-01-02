Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії”, – написав він у мережі Х.

Зупинка транзиту газу зміцнить енергетичну безпеку Європи, а також сприятиме остаточному позбавленню залежності від російських енергоресурсів. Сибіга підкреслив, що Україна продовжує боротися за нову архітектуру безпеки, де Росія більше не зможе диктувати свої умови за допомогою енергетичної зброї.

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