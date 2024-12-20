Україна активно обговорює з Польщею, НАТО та іншими партнерами можливість залучення їхніх засобів протиповітряної оборони для нейтралізації російських ракет і дронів у своєму повітряному просторі.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінга.

Зазначається, що збиття ворожих ракет і дронів не суперечить міжнародному праву та не є актом ескалації. Речник МЗС підкреслив, що така допомога відповідає гуманітарним принципам і має на меті захист цивільного населення.

“Ми вважаємо, що це, по-перше, посилює безпеку цих країн, якщо вони можуть збити ракету, яка загрожує їхньому повітряному простору, до того, як вона в нього потрапить. Це відповідає їхнім національним інтересам. По-друге, згідно з міжнародним правом, це не є ані ескалацією, ані участю країни у війні, якщо вона збиває ракету чи дрон”, – зазначив Тихий.

Українська сторона наполягає, що подібні дії варто розглядати як гуманітарну акцію. Збиття повітряних загроз дозволить зменшити кількість ударів по інфраструктурі та цивільних об’єктах, а також попередити жертви серед мирного населення.

Ведуться перемовини щодо створення коаліції, яка забезпечить підтримку цієї ініціативи на міжнародному рівні. Діалог відбувається не лише з Польщею, а й з іншими сусідніми країнами та партнерами по НАТО. Однак остаточне рішення щодо реалізації цієї стратегії поки не прийняте.