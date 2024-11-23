Про це Президент сказав під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine у суботу, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Ми знаємо, хто такі “вагнерівці”. Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід”, — сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що військові з України були представлені в різних місіях у країнах Африканського континенту, і вона “може інвестувати з погляду контингенту” з огляду на досвід сьогоднішньої української армії.

Президент додав, що інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які розроблені та використовуються сьогодні в Україні, як-от повітряні та морські дрони.

За його словами, Україна також може допомогти в боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об’єктом тисяч кібератак, зокрема на банківську систему, зв’язок.

На думку Зеленського, у країн Африки буде багато проблем через російський вплив як на континенті, так і на ринках. З досвіду України він закликав ставити на перше місце питання безпеки та незалежності, а не вигоди від дешевших ресурсів навіть в умовах економічних проблем.

Серед інших напрямів співпраці він назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин, цифровізацію та додаток “Дія”.

“Усі ці речі ми можемо запропонувати з радістю”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у липні цього року армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. Туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК “Вагнер”.