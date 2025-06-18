Про це він розповів у Telegram-каналі NV Iventy

Михайло Федоров, керівник Міністерства цифрової трансформації України, розповів про серйозну загрозу, з якою стикаються державні ресурси країни. Щомісяця вони піддаються приблизно тисячам кібератак. Цю інформацію він озвучив під час заходу NV “Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє”.

“Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях.” – Михайло Федоров

За словами міністра, кожен працівник Мінцифри використовує спеціалізоване програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке аналізує активність на ноутбуках і миттєво реагує на будь-які аномалії.

“Якщо є аномалії – система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси.” – Михайло Федоров

Федоров також наголосив на важливості швидкості реагування на кібератаки, що є критично важливим для захисту державних ресурсів. У зв’язку з цим Мінцифра уклала угоду з великим донором, який фінансуватиме тендери на кіберзахист як для державних, так і для приватних установ.

У березні 2025 року фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін повідомив, що з початку року було зафіксовано понад тисячу кібератак, здійснених російськими хакерами на українські організації.

Оновлено. У Міністерстві цифрової трансформації уточнили, що Михайло Федоров не казав про 100 тисяч кібератак на місяць. Там зазначили, що посадовець згадував про «тисячі» кібератак.