Михайло Кохан – переможець метання молота на командному Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Михайло Кохан, бронзовий призер Олімпіади-2024, здобув перемогу у метанні молота на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики. Цей успіх став можливим завдяки результатам попереднього розіграшу змагань у 2023 році, що дозволило Україні повернутися до першого дивізіону командного Євро-2025, яке проходить у Мадриді з 27 по 29 червня.

У перший день змагань у метанні молота серед чоловіків Україну представляв Михайло Кохан, який вже має досвід участі у командному Євро: у 2023 році він здобув “золото” з результатом 77.03 м.

У своїй першій спробі Кохан метнув молот на 76.60 м, що дозволило йому зайняти третє місце серед 15 учасників. Хоча друга спроба не принесла покращення, у третій він зміг підвищити свій результат до 77.45 м, знову піднявшись на третю позицію.

На четвертій спробі Михайло вразив усіх, показавши результат 81.66 м, що вивело його на перше місце. У двох останніх спробах він не зміг покращити свій показник, але це не завадило йому зберегти перемогу.

Ось підсумкові результати метання молота на командному Євро-2025 (чоловіки):

Михайло Кохан (Україна) – 81.66 м

Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81.27 м

Бенсе Галаш (Угорщина) – 80.63 м

Результат Кохана у 81.66 м став найкращим у його кар’єрі, перевершивши попереднє досягнення 81.14 м, яке він показав у вересні 2024 року на змаганнях у Загребі.

Ця дистанція також є найкращим результатом серед українських метальників за останні 21 рік. Востаннє український спортсмен досягав такого високого результату 29 травня 2004 року, коли Олександр Крікун метнув молот на 81.66 м.

Перемога Михайла Кохана стала першою медаллю для України на командному Євро-2025, а для самого спортсмена це вже друга поспіль перемога на цих змаганнях.