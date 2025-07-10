Михайло Кравчук - перший Герой України серед патрульних поліцейських

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Михайло Кравчук, родом з Рівненщини, став першим Героєм України серед патрульних поліцейських. Він проявив неймовірну мужність, захищаючи позиції протягом 36 днів у напівзруйнованій багатоповерхівці в Торецьку, де температура опускалася до -20° і не було води.

Навіть після отримання поранення в ногу, Михайло не залишив своїх позицій і продовжував виконувати бойові завдання. У розмові він розповів про свій бойовий шлях, зокрема про те, як очолив контратаку, під час якої було взято в полон чотирьох військових РФ, а також про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися під час оборони, і про процес реабілітації після поранення.

“Це були надзвичайно важкі дні, але ми трималися заради нашої країни і наших людей.” – Михайло Кравчук

Історія Михайла Кравчука є яскравим прикладом незламності та відданості, що надихає багатьох українців у їхній боротьбі за свободу та незалежність.