Михайло Кравчук - перший Герой України серед патрульних поліцейських

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Михайло Кравчук, родом з Рівненщини, став першим Героєм України серед патрульних поліцейських. Він проявив неймовірну мужність, захищаючи позиції протягом 36 днів у напівзруйнованій багатоповерхівці в Торецьку, де температура опускалася до -20° і не було води.
Навіть після отримання поранення в ногу, Михайло не залишив своїх позицій і продовжував виконувати бойові завдання. У розмові він розповів про свій бойовий шлях, зокрема про те, як очолив контратаку, під час якої було взято в полон чотирьох військових РФ, а також про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися під час оборони, і про процес реабілітації після поранення.
“Це були надзвичайно важкі дні, але ми трималися заради нашої країни і наших людей.”
Історія Михайла Кравчука є яскравим прикладом незламності та відданості, що надихає багатьох українців у їхній боротьбі за свободу та незалежність.
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