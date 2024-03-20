Депутат від «Європейської солідарності» вважає, що в Шевченка були підстави не любити Хмельницького.

Про це нардеп написав у коментарях до свого допису, в якому закликав українців не сваритися через галицизми і зросійщені імена.

«Україна різна. І тим багата. Усі наші діалекти і говірки розвивалися під впливом різноманітних колонізаторів. Десь зберігалися навпаки давньоукраїнські форми. І не лише на сході, а часто на заході. Очевидно маємо розвивати літературну мову, яка є основою нашого державотворення, зберігаючи і багатство різноманітностей.

Бажання позбутися впливів російської мови під час такої жорстокої війни теж зрозуміле і логічне. Все це ознаки творення сильної нації у незалежній державі. Тому не бачу жодних підстав для конфліктів», – написав Княжицький.

У коментарях до поста Княжицького колишній депутат Михайло Бродський спитав його: «Коли почнеш знімати памʼятник Хмельницькому?». На що той відповів, що це гарна ідея. Бродський у свою чергу зауважив, що Тарас Шевченко не любив Хмельницького. Княжицький відповів: «Були підстави».

Діалог супроводжувався смайликами, тому не зрозуміло, жартували співрозмовники чи говорили серйозно.

Нагадаємо, що постать Богдана Хмельницького в українській історії викликала неоднозначні оцінки через його союз з Москвою.

Зокрема, Тарас Шевченко у своїй поемі “Розрита Могила” назвав його «нерозумним сином». Водночас зауважимо, що ділити Україну за мовною чи етнічною ознакою завжди було інструментом російської пропаганди.