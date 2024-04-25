Раніше НАБУ повідомляло про підозру топпосадовцю, який, за даними слідства, організував “злочинну групу”, до якої входили співробітники Держгеокадастру. ЗМІ писали, що йдеться про Миколу Сольського, який наразі обіймає посаду міністра агрополітики та продовольства і був головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики

Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Посадовець каже, що йдеться про події 2017-2018 років і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, що були надані останнім у володіння на законних підставах.