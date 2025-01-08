Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
“Микола повернувся. Що ви, сумували?”, — написав Гончаренко.
Олексій Гончаренко поставив питання щодо боротьби Тищенка з кол-центрами. Той заявив, що повністю передивився свої парламентські обов’язки.
“Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна”, – заявив Тищенко.
Домашній арешт Тищенка завершився 23 грудня. Судове засідання у Дніпрі, яке мало б переобрати йому запобіжний захід, було призначене на 6 січня, однак його перенесли на 10 січня. Причиною стала заява адвокатів Тищенка про відвід судді.