8 січня народний депутат Микола Тищенко з’явився у Верховній Раді після завершення терміну дії домашнього арешту. Раніше він перебував під цілодобовим арештом у справі про незаконне позбавлення волі військовослужбовця.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Микола повернувся. Що ви, сумували?”, — написав Гончаренко.

Олексій Гончаренко поставив питання щодо боротьби Тищенка з кол-центрами. Той заявив, що повністю передивився свої парламентські обов’язки.

“Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна”, – заявив Тищенко.

Домашній арешт Тищенка завершився 23 грудня. Судове засідання у Дніпрі, яке мало б переобрати йому запобіжний захід, було призначене на 6 січня, однак його перенесли на 10 січня. Причиною стала заява адвокатів Тищенка про відвід судді.