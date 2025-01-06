6 січня у Бабушкінському райсуді Дніпра продовжили розгляд справи, де фігурують народний депутат Микола Тищенко та колишній боєць спецпідрозділу "Кракен" Дмитро Мазоха. Засідання мало на меті вирішити питання щодо запобіжного заходу для нардепа і підготувати матеріали до основного розгляду справи.

Про це повідомляє Суспільне.

Тищенко долучився до процесу через відеозв’язок. Його адвокат заявив про необхідність відводу судді, аргументуючи це попередніми порушеннями.

“Суддя порушила норми, і ми попередньо повідомляли про неможливість присутності мого підзахисного”, — заявив адвокат Тищенка.

Адвокат потерпілої сторони Віталій Коломієць розцінив такі дії як навмисне затягування розгляду справи.

“Наразі я не почув аргументованих підстав для відводу. Очевидно, сторона захисту має своє бачення на процес. Але наголошу, що постійно подавати заяви на відводи, це може вважатися зловживанням права”, — зазначив адвокат потерпілого.

Дмитро Мазоха, який є стороною обвинувачення, різко висловився щодо відсутності Тищенка на засіданні особисто.

“Суддя має наполягати, щоб він був особисто присутній. Він уникає відповідальності. Якби за ним була правда, він би приїхав. Але правди йому нема, і віри йому нема”, — сказав Мазоха.

Попереднього разу відвід судді просив ще один обвинувачений у цій справі, експоліцейський Богдан Писаренко. Він також звинуватив суд у упередженості.

“Суддя тоді не давав мені слова. Я заявляв, що він тисне на мене і на мого адвоката. Було упереджене ставлення до мене як до учасника процесу. Зараз відвід достатньо обґрунтований. Я чекаю справедливого суду”, — заявив Писаренко.

Своєї вини Писаренко не визнає, як і нардеп Тищенко.