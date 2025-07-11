Про це повідомили Миколаївська ОВА

Протягом 10 та 11 липня російські війська здійснили серію атак на території Костянтинівської та Очаківської громад у Миколаївській області. В результаті цих дій було знищено 11 безпілотників типу “шахед”, які намагалися завдати шкоди регіону, зокрема, об’єктам транспортної інфраструктури.

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, вночі 11 липня армія РФ використала ударні безпілотники для атаки на Костянтинівську громаду. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на відкритій території, проте, на щастя, жертв та постраждалих серед населення не було.

Упродовж 10 липня російські війська тричі обстріляли акваторію Очаківської громади за допомогою FPV-дронів. Як і в попередньому випадку, серед цивільних осіб не було постраждалих.

Сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня успішно знищили 11 безпілотників “шахед” над Миколаївщиною, що свідчить про ефективність їхніх дій у захисті регіону.